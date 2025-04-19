США рассматривают признание Крыма российским

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Администрация США рассматривает возможность в рамках урегулирования конфликта на Украине признать Крым частью РФ, сообщает в ночь на субботу Bloomberg со ссылкой на источники.

"США готовы признать законным российский контроль над Крымом в рамках (...) мирного соглашения между Москвой и Киевом".

При этом собеседники агентства подчеркнули, что финального решения по этому вопросу в Вашингтоне еще не приняли.

Кроме того, один из источников Bloomberg пояснил, что подобные планы США еще предстоит обсудить с Киевом.

Агентство напоминает, что ранее сообщало, что США во время контактов с союзниками в Европе озвучивали идею, согласно которой линию фронта между Россией и Украиной, можно было бы, в целом, "заморозить". Кроме того, Вашингтон подтвердил в ходе этих контактов, что по-прежнему не считает возможным принять Украину в НАТО.

В пятницу американский президент Дональд Трамп подтвердил позицию, ранее озвученную госсекретарем Марко Рубио, согласно которой США прекратят попытки урегулировать украинский кризис, если увидят, что одна из сторон не заинтересована в этом.

"Если по какой-то причине одна из двух сторон будет усложнять эту работу, то мы просто скажем ей: вы неразумны", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

"Мы скажем, что это глупцы, ужасные люди. И мы просто перестанем заниматься этим вопросом. Однако надеюсь, что нам не придется так поступить", - добавил президент США.