The New York Times утверждает, что поставки оружия Киеву в США всерьез не рассматривается

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Как в Белом доме, так и в Конгрессе США не ведется каких-либо серьезных обсуждений поставки Украине новых пакетов военной помощи, сообщает The New York Times, ссылаясь на конгрессменов, выступающих за продолжение поддержки Киева.

"По словам сторонников Украины в Конгрессе, в Белом доме или на Капитолийском холме практически не ведется серьезных дискуссий о следующем пакете вооружений для Украины, когда текущая поддержка, которая была оказана в последние месяцы правления администрации Байдена, исчерпывает себя", - говорится в публикации.

Как пишет газета, европейские официальные представители заявляют, что они не получили от Вашингтона "даже заверений" в том, что Соединенные Штаты продолжат обширный обмен разведданными с Украиной, которые позволяли ей наносить удары по российским объектам.

"На самом деле, когда Белый дом в наши дни говорит о своих отношениях с Украиной, он обычно заявляет о том, что он хочет получить, а не о том, что планирует дать", - подчеркивает издание.