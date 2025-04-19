МИД Омана сообщил о работе США и Ирана над сохранением Тегераном мирной программы по атому

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Переговоры США и Ирана нацелены на то, чтобы Тегеран лишился возможности разработать ядерное оружие, но при этом продолжил бы работать над мирной атомной программой, заявили в субботу в МИД Омана.

"Иран должен быть полностью лишен ядерного оружия, санкции (связанные с атомной программой - ИФ) нужно отменить. Иран должен сохранить возможность работать над мирным использованием атомной энергии", - приводит Al Jazeera выдержки из заявления министерства.

Оман выступает в качестве посредника на переговорах между Вашингтоном и Тегераном.

Как добавили в оманском МИД, "это должно быть справедливое, устойчивое и юридически обязывающее соглашение".

Ранее в субботу сообщалось, что Иран и США завершили в Риме раунд переговоров по атому.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон договорились о проведении контактов на экспертном уровне по иранской ядерной проблеме.