Британские истребители в Польше дважды за неделю вылетали на сопровождение самолетов РФ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Британские истребители два раза за эту неделю поднимались в воздух с базы ВВС "Мальборк" на севере Польши для сопровождения авиации РФ, говорится в пресс-релизе Минобороны Великобритании.

Первый такой случай имел место во вторник 15 апреля. Командование направило два истребителя британских ВВС Eurofighter Typhoon для слежения за российским самолетом Ил-20 над Балтийским морем.

Кроме того, два других истребителя Eurofighter Typhoon подняли в воздух в четверг 17 апреля, "когда неизвестный самолет покинул воздушное пространство Калининградской области и был близок к воздушному пространству НАТО".

В ведомстве напомнили, что Британия ранее направила шесть истребителей Eurofighter Typhoon и 200 человек персонала для участия в миссии по патрулированию воздушного пространства альянса.