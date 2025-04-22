Американский грузовой корабль Cargo Dragon во вторник состыкуется с МКС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX во вторник состыкуется с Международной космической станцией (МКС), сообщает NASA.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в рамках миссии CRS-32 был осуществлен в понедельник в 04:15 по времени Восточного побережья США (в 11:15 по Москве) со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида.

После 28-часового полета он в автоматическом режиме должен пристыковаться к стыковочному узлу модуля Harmony американского сегмента МКС в 08:20 по времени Восточного побережья США (в 15:20 по Москве).

Корабль доставит на станцию более трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.