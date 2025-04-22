Стармер близок к заключению оружейной сделки с ЕС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер близок к заключению крупной торговой сделки с ЕС, которая позволит британским компаниям продавать оружие европейским союзникам на миллиарды фунтов стерлингов, сообщает The Times.

По информации издания, в случае заключения сделки британские фирмы смогут участвовать в торгах на получение нового оборонного фонда ЕС в размере 150 млрд евро.

Газета подчеркивает, что премьер-министр Великобритании стремится ослабить торговые барьеры с Брюсселем.

С этой целью он проведет саммит ЕС - Великобритания 19 мая в Лондоне, сообщает издание.