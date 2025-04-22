Стармер заявил Зеленскому о поддержке призыва к прекращению огня

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским поддержал призыв к полному прекращению огня, сообщили в канцелярии британского премьера.

"Премьер-министр подтвердил твердую поддержку Украины. Он сообщил, что Великобритания поддерживает призыв Украины к России взять на себя обязательства по полному прекращению огня", - говорится в сообщении канцелярии.

Стармер и Зеленский также обсудили мероприятия в рамках так называемой "коалиции желающих" и выразили надежду на "дальнейший прогресс" на пути к миру.

В понедельник президент РФ Владимир Путин сообщил, что боевые действия после завершения пасхального перемирия возобновились.

Он отметил, что во время перемирия наблюдалось снижение активности, но нарушения с украинской стороны все-таки были.

"В целом, мы наблюдаем снижение активности со стороны противника", - сказал Путин, заметив, что это оценки российских командующих.

Также он заявил, что РФ приветствует снижение активности, "готовы посмотреть на будущее".

"Сейчас мы видим, что киевский режим пытается перехватить инициативу, говорить о расширении рамок по времени и объектам поражения. Мы должны подумать и внимательно все оценить, посмотреть результаты перемирия", - добавил Путин.