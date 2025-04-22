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Рубио объявил о реорганизации госдепа с сокращением персонала и его структур

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио во вторник объявил о плане по реорганизации американского внешнеполитического ведомства. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на распространенный Госдепом документ.

"Мы не можем выиграть борьбу за 21-й век с раздутой бюрократией, которая душит инновации и нерациональным образом распределяет ограниченные ресурсы. Поэтому под руководством Трампа и по моему указанию я объявляю о реорганизации Госдепартамента", - говорится в документе от имени Рубио.

Согласно агентству, преобразования включают в себя сокращение персонала в США на 15%, а также "закрытие и объединение более чем 100 офисов по всему миру".

Associated Press напоминает, что, по информации источников агентства, ранее Административно-бюджетное управление США предложило сократить бюджет госдепа почти на 50%, закрыть ряд дипмиссий за рубежом и отказаться от финансирования, в том числе ООН и штаб-квартиры НАТО.

Ранее Bloomberg со ссылкой на проект указа американского президента Дональда Трампа писал, что администрация США намеревается провести серьезную реорганизацию Госдепартамента. Согласно информации агентства, прекратят существование десятки должностей и отделов, в том числе занимающихся вопросами климата, беженцев, демократии и Африки. Вместе с тем Госдеп преобразуют в четыре региональных бюро, которые будут заниматься Индо-Тихоокеанским регионом, Латинской Америкой, Ближним Востоком и Африкой. При этом, госсекретарь США Рубио тогда назвал подобную информацию "фейковыми новостями".

США Марко Рубио
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