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"Туркменские авиалинии" с мая возобновят полеты из Ашхабада в Москву и Казань

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - "Туркменские авиалинии" (Turkmenistan Airlines) с 1 мая возобновляет полеты по маршрутам Ашхабад - Москва - Ашхабад и Ашхабад - Казань - Ашхабад, сообщает сайт компании.

Продажа авиабилетов на рейсы уже началась.

Полеты по маршруту Ашхабад - Казань - Ашхабад были приостановлены авиакомпанией со 2 июня 2024 года.

Регулярные рейсы между Ашхабадом и Москвой авиакомпания отменила с 30 декабря 2024 до конца января 2025 года, а затем продлила приостановку полетов до весны.

Ранее несколько иностранных авиакомпаний приостановили рейсы в РФ на фоне расследования катастрофы с пассажирским Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), произошедшей вблизи казахстанского Актау 25 декабря.

В январе авиакомпания S7 получила допуск Росавиации на выполнение рейсов Москва-Ашхабад с частотой до 14 раз в неделю. Рейсы стали ежедневными с 15 января. S7 является единственным авиаперевозчиком, осуществляющим регулярные авиарейсы между Россией и Туркменией.

Крушение самолета в Казахстане

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Хроника 25 декабря 2024 года – 23 апреля 2025 годаАвиакатастрофа в Актау
S7 Airlines Азербайджан Актау Казань Москва Туркменские авиалинии Turkmenistan Airlines
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