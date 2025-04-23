Поиск

Цены на золото упали почти на 4%, биткойн подрос на заявлениях Трампа

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Цены на золото падают в среду на фоне восстановления спроса на более рисковые активы.

Цена июньских фьючерсов на золото на бирже Comex по данным на 18:40 по Москве упала на 3,9% и составила $3287 за унцию. Ранее на этой неделе котировки золота превышали $3500 за унцию.

Между тем стоимость биткойна выросла на 1,6% до $92,660 тыс. Криптовалюта восстановилась до уровня на начало марта.

Мировые рынки отреагировали всплеском интереса к рисковым активам на заявлениях президента США Дональда Трампа, что он планирует снизить пошлины в отношении Китая и добиться торгового соглашения с Пекином. Трамп также сказал, что не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, а лишь хотел бы, чтобы тот быстрее снижал ставки.

Кроме того, The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что власти США рассматривают возможность снижения пошлин на китайский импорт до 50-65%.

Такие заявления оказали поддержку американским активам - акциям, гособлигациям и доллару.

Доходность 10-летних US Treasuries понизилась на 6 базисных пунктов, составив 4,34% годовых.

Тем временем американские фондовые индексы растут на 1,3-2,6%, а долларовый индекс DXY поднимается на 0,6%.

золото
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп уверен, что отказ Зеленского прекратить боевые действия приведет к потере Украины

Рубио заявил, что США стали лучше понимать российскую позицию по Украине

WP объяснила отказ Рубио от переговоров по Украине в Лондоне

WP объяснила отказ Рубио от переговоров по Украине в Лондоне

Власти Афганистана назначат дипломата на уровне посла в России

Вэнс предложил остановить конфликт на Украине на нынешней линии соприкосновения

Вэнс предложил остановить конфликт на Украине на нынешней линии соприкосновения

Мощное землетрясение произошло в Турции

Лондон подтвердил отмену встречи на уровне глав МИД по Украине

В ватиканском соборе началась церемония прощания с папой римским Франциском

В ватиканском соборе началась церемония прощания с папой римским Франциском

Главы МИД Британии, Франции и ФРГ вслед за Рубио отказались от встречи в Лондоне по Украине

Главы МИД Британии, Франции и ФРГ вслед за Рубио отказались от встречи в Лондоне по Украине

"Финам" предоставил квалинвесторам доступ к торгам на биржах Китая, возобновил доступ к гонконгской бирже

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6246 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне90 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2246 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе398 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });