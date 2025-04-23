Цены на золото упали почти на 4%, биткойн подрос на заявлениях Трампа

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Цены на золото падают в среду на фоне восстановления спроса на более рисковые активы.

Цена июньских фьючерсов на золото на бирже Comex по данным на 18:40 по Москве упала на 3,9% и составила $3287 за унцию. Ранее на этой неделе котировки золота превышали $3500 за унцию.

Между тем стоимость биткойна выросла на 1,6% до $92,660 тыс. Криптовалюта восстановилась до уровня на начало марта.

Мировые рынки отреагировали всплеском интереса к рисковым активам на заявлениях президента США Дональда Трампа, что он планирует снизить пошлины в отношении Китая и добиться торгового соглашения с Пекином. Трамп также сказал, что не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, а лишь хотел бы, чтобы тот быстрее снижал ставки.

Кроме того, The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что власти США рассматривают возможность снижения пошлин на китайский импорт до 50-65%.

Такие заявления оказали поддержку американским активам - акциям, гособлигациям и доллару.

Доходность 10-летних US Treasuries понизилась на 6 базисных пунктов, составив 4,34% годовых.

Тем временем американские фондовые индексы растут на 1,3-2,6%, а долларовый индекс DXY поднимается на 0,6%.