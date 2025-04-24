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В Индии в связи с терактом вызвали поверенного в делах Пакистана

Всех военных атташе в представительстве Пакистана в Дели объявили персонами нон грата

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В МИД Индии вызвали поверенного в делах Пакистана в Индии Саада Варраича в связи с терактом в Джамму и Кашмире на севере Индии, сообщают в четверг индийские СМИ.

Кроме того, по их данным, замглавы МИД Индии Викрам Мисри сообщил, что Индия отзовет военных атташе из представительства в Пакистане и сократит штат дипмиссии в Исламабаде с 55 до 30 человек.

Всех военных атташе в представительстве Пакистана в Дели объявили персонами нон грата. У них есть неделя, чтобы покинуть Индию.

Индийский премьер Нарендра Моди призвал представителей руководства всех партий страны собраться в четверг на заседание, чтобы решить, какой ответ дать на атаку.

В среду Индия объявила ряд мер против Пакистана. В частности, власти страны приняли решение приостановить действие Договора о водах Инда, регулирующего использование ряда рек двумя странами.

Также Мисри заявил о закрытии КПП Аттари на границе с Пакистаном, а все, кто попал на территорию Индии через этот пункт, должны будут вернуться в Пакистан до 1 мая.

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Помимо прочего, граждане Пакистана больше не смогут посещать Индию по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Все специальные проездные документы, выданные пакистанцам, будут считаться недействительными, и их держатели, находящиеся в Индии, должны покинуть страну в течение 48 часов.

Система освобождения от виз СААРК дает право путешествовать по региону без виз 24 категориям граждан, в том числе высокопоставленным лицам, судьям высших судов, членам парламента, бизнесменам, журналистам, спортсменам и другим.

Индийские власти приняли такие меры в связи с терактом на севере Индии 22 апреля. Атака произошла в городе Пахалгам, в месте большого скопления туристов. Предположительно, группа боевиков открыла огонь по людям. В результате нападения погибли около 30 человек.

В качестве ответа на заявления индийских властей премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назначил на четверг заседание комитета нацбезопасности.

Издание The Indian Express со ссылкой на источники писало, что за атакой стояли семь нападавших. Hindustan Times отмечает, что среди них три пакистанца и двое выходцев из Джамму и Кашмира, которые в 2018 году уехали в Пакистан.

Индия Пакистан
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