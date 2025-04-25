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В КНР разработают план защиты экономики от внешних шоков и новые инструменты ДКП

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Руководство Китая обещает подготовить чрезвычайный план защиты экономики от усиливающихся внешних шоков на фоне эскалации торгового спора с США.

Власти намерены разработать новые инструменты денежно-кредитной политики (ДКП) и финансовые механизмы для поддержки технологического сектора, потребительских расходов и торговли, сообщает "Синьхуа".

"Мы должны продолжать совершенствовать набор инструментов нашей политики для стабилизации занятости и экономики в целом и запустить уже объявленные меры раньше, чем планировалось", - говорится в заявлении по итогам прошедшего в пятницу заседания Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, которое возглавлял председатель КНР Си Цзиньпин.

В заявлении также отмечается необходимость большего высвобождения ликвидности в банковском секторе "при необходимости" и "тщательного выбора времени" для снижения процентных ставок.

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Политбюро ЦК КПК традиционно использует апрельские заседания для обсуждения экономических вопросов. Хотя заявления по итогам этих заседаний редко содержат числовые ориентиры, отдельные формулировки могут давать инвесторам представление о планах властей. В этот раз эксперты ждали сигналов относительно возможных стимулов, учитывая угрозу для экономики, связанную с торговыми пошлинами США.

Глава Народного банка Китая (НБК, Центробанк страны) Пань Гуншэн заявил накануне в Вашингтоне в ходе мероприятий G20, что КНР будет придерживаться умеренно мягкой денежно-кредитной политики для поддержки экономики страны.

Он предупредил, однако, что экономическая фрагментация и торговая напряженность подрывают глобальную промышленность и цепочки поставок, ослабляя экономический рост.

"Победителей в торговых и тарифных войнах не бывает", - сказал Пань Гуншэн. Он призвал ведущие мировые экономики принять конкретные меры для укрепления международного сотрудничества и защиты глобальной экономической и финансовой стабильности.

КНР США
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