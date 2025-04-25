В КНР разработают план защиты экономики от внешних шоков и новые инструменты ДКП

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Руководство Китая обещает подготовить чрезвычайный план защиты экономики от усиливающихся внешних шоков на фоне эскалации торгового спора с США.

Власти намерены разработать новые инструменты денежно-кредитной политики (ДКП) и финансовые механизмы для поддержки технологического сектора, потребительских расходов и торговли, сообщает "Синьхуа".

"Мы должны продолжать совершенствовать набор инструментов нашей политики для стабилизации занятости и экономики в целом и запустить уже объявленные меры раньше, чем планировалось", - говорится в заявлении по итогам прошедшего в пятницу заседания Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, которое возглавлял председатель КНР Си Цзиньпин.

В заявлении также отмечается необходимость большего высвобождения ликвидности в банковском секторе "при необходимости" и "тщательного выбора времени" для снижения процентных ставок.

Политбюро ЦК КПК традиционно использует апрельские заседания для обсуждения экономических вопросов. Хотя заявления по итогам этих заседаний редко содержат числовые ориентиры, отдельные формулировки могут давать инвесторам представление о планах властей. В этот раз эксперты ждали сигналов относительно возможных стимулов, учитывая угрозу для экономики, связанную с торговыми пошлинами США.

Глава Народного банка Китая (НБК, Центробанк страны) Пань Гуншэн заявил накануне в Вашингтоне в ходе мероприятий G20, что КНР будет придерживаться умеренно мягкой денежно-кредитной политики для поддержки экономики страны.

Он предупредил, однако, что экономическая фрагментация и торговая напряженность подрывают глобальную промышленность и цепочки поставок, ослабляя экономический рост.

"Победителей в торговых и тарифных войнах не бывает", - сказал Пань Гуншэн. Он призвал ведущие мировые экономики принять конкретные меры для укрепления международного сотрудничества и защиты глобальной экономической и финансовой стабильности.