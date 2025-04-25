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В Кремле нацелены на продолжение активного и продуктивного диалога с США

Беседа Путина и Уиткоффа продолжалась три часа

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Продуктивный российско-американский диалог будет и далее осуществляться в самом активном режиме на различных уровнях в соответствии с договоренностью, достигнутой между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"В соответствии с договоренностью, достигнутой между президентами России и Соединенных Штатов, продуктивный российско-американский диалог на различных уровнях будет и далее осуществляться в самом активном режиме", - сказал Ушаков журналистам после переговоров Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Это уже четвертая встреча Путина и Уиткоффа, по словам Ушакова, она состоялась в Кремле и продолжалась три часа. Предыдущая состоялась 11 апреля в Петербурге.

"Состоялась трехчасовая беседа, носившая конструктивный и весьма полезный характера. Эта беседа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов", - сказал Ушаков.

По его словам, Уиткофф посетил Москву "в рамках предпринимаемых президентом США Дональдом Трампом усилий по урегулированию ситуации на Украине".

"Символично, что сегодняшняя встреча состоялась в 80-ю годовщину исторической встречи на Эльбе советских и американских войск, - отметил он. - Эта встреча всем известна. Она символизирует боевое союзничество двух наших стран в борьбе с нацизмом".

США Юрий Ушаков Кремль Украина Дональд Трамп Владимир Путин Стив Уиткофф
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