Стармер и Зеленский обсудили украинское урегулирование

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Кир Стармер в субботу провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой обсудил дальнейшие инициативы по урегулированию украинского кризиса, сообщает The Guardian.

"Они обсудили достигнутый за последние дни прогресс на пути к справедливому и прочному миру на Украине", - приводит газета слова представителя Даунинг-стрит.

"Они согласились продолжить активно работать с международными партнерами над дальнейшими этапами планирования урегулирования", - добавил представитель британского премьера.

Стармер и Зеленский в субботу в Ватикане присутствовали на похоронах папы римского Франциска.

Ранее директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг сообщил о продуктивной беседе президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане.