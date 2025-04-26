Взрыв в иранском порту унес жизни четырех человек
Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Взрыв в порту иранского города Бендер-Аббас привел к гибели не менее четырех человек, сообщает в субботу агентство Mehr.
Агентство отмечает, что речь идет лишь о первоначальных данных. Кроме того, не менее 516 человек, как сообщалось, получили ранения.
Порт приостановил работу, чтобы не затруднять действия пожарных и сотрудников сил безопасности.
Mehr отмечает со ссылкой на источники, что взорвалась цистерна с горючим. Причина происшествия пока не установлена.