Взрыв в иранском порту унес жизни четырех человек

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Взрыв в порту иранского города Бендер-Аббас привел к гибели не менее четырех человек, сообщает в субботу агентство Mehr.

Агентство отмечает, что речь идет лишь о первоначальных данных. Кроме того, не менее 516 человек, как сообщалось, получили ранения.

Порт приостановил работу, чтобы не затруднять действия пожарных и сотрудников сил безопасности.

Mehr отмечает со ссылкой на источники, что взорвалась цистерна с горючим. Причина происшествия пока не установлена.