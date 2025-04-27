Число жертв взрыва в иранском порту превысило десять человек

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В результате взрыва в порту иранского города Бендер-Аббас погибли 14 человек, более 750 получили ранения, сообщило в воскресенье агентство Associated Press (АР) со ссылкой на данные министерства внутренних дел Ирана.

Ранее сообщалось о четырех погибших и 500 раненых.

Иранское информагентство "Мерх" информировало со ссылкой на источники, что взорвалась цистерна с горючим. Причина происшествия пока не установлена. Порт приостановил работу, чтобы не затруднять действия пожарных и сотрудников сил безопасности.

АР написало, ссылаясь на частную охранную фирму Ambrey, что взрыв и последовавший за ним пожар, предположительно связанны с поставкой химического ингредиента, используемого для изготовления ракетного топлива, поступившего в порт в марте.

Агентство отметило, что "никто в Иране напрямую не предположил, что взрыв стал результатом теракта". Однако иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что "службы безопасности находятся в состоянии повышенной готовности, учитывая прошлые случаи попыток саботажа и убийств".