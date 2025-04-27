Машина въехала в толпу на уличном фестивале в Ванкувере

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Автомобиль въехал в толпу на уличном фестивале в Ванкувере, несколько человек погибли, сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел вечером 26 апреля на пересечении 41-й Восточной авеню и Фрейзер-стрит, где проходила вечеринка в честь Дня Лапу-Лапу. Водителя задержали.

Правоохранительные органы начали проверку.

Ранее в соцсетях появились видеоролики с места происшествия. На них видно, как спасатели спешат к пострадавшим, а на земле лежат несколько человек, некоторые из которых, судя по всему, получили ранения.