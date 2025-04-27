Полиция Ванкувера уверена, что наезд машины на участников фестиваля не был терактом

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Наезд на участников фестиваля в канадском городе Ванкувере в ночь на воскресенье не был терактом, сообщили в местной полиции.

"Мы уверены, что произошел несчастный случай, о теракте речи не идет", - говорится в публикации полиции Ванкувера в соцсетях.

Человек, находившийся за рулем автомобиля, совершившего наезд, задержан - это 30-летний житель Ванкувера.

Полиция пока не приводит каких-либо данных о пострадавших, сообщая лишь о нескольких погибших и получивших травмы.