Поиск

Полиция Ванкувера уверена, что наезд машины на участников фестиваля не был терактом

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Наезд на участников фестиваля в канадском городе Ванкувере в ночь на воскресенье не был терактом, сообщили в местной полиции.

В миреМашина въехала в толпу на уличном фестивале в ВанкувереЧитать подробнее

"Мы уверены, что произошел несчастный случай, о теракте речи не идет", - говорится в публикации полиции Ванкувера в соцсетях.

Человек, находившийся за рулем автомобиля, совершившего наезд, задержан - это 30-летний житель Ванкувера.

Полиция пока не приводит каких-либо данных о пострадавших, сообщая лишь о нескольких погибших и получивших травмы.

Ванкувер Канада
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Жертвами наезда автомобиля на людей в Ванкувере стали девять человек

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль будет готов расширить действия в Газе при безрезультатности переговоров

Израиль будет готов расширить действия в Газе при безрезультатности переговоров

Число погибших при взрыве в иранском порту возросло до 25 человек

Число погибших при взрыве в иранском порту возросло до 25 человек

Машина въехала в толпу на уличном фестивале в Ванкувере

Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 апреля

Число жертв взрыва в иранском порту превысило десять человек

Число жертв взрыва в иранском порту превысило десять человек

Письмо выжившего пассажира "Титаника" продали на аукционе за рекордные $400 тыс.

Письмо выжившего пассажира "Титаника" продали на аукционе за рекордные $400 тыс.

Около 400 тыс. человек простились с папой римским Франциском

Взрыв в иранском порту унес жизни четырех человек

Белый дом назвал продуктивной беседу Трампа и Зеленского в Ватикане

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне109 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6274 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе399 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });