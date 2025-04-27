Число жертв взрыва в иранском порту выросло до 40 человек

Более 900 пострадали

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате взрыва в порту на юге Ирана увеличилось до 40 человек, более 900 пострадали, сообщает в воскресенье агентство "Мехр".

Ранее поступали данные о 28 жертвах и около 800 пострадавших. Власти Ирана объявили понедельник днем национального траура.

В воскресенье президент страны Масуд Пезешкиан посетил Бендер-Аббас, чтобы проинспектировать спасательные работы и получить последние данные с места происшествия. Он также встретился с получившими травмы людьми, которые в настоящее время находятся в больницах города.

Мощный взрыв в иранском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас произошел в субботу.

Представитель парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Ибрагим Резаи заявил, что детонация материалов военного назначения не была причиной взрыва. При этом ранее ряд иностранных источников сообщали, что взорвались материалы, используемые для производства ракет.

Порт Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас - крупный перевалочный пункт в Иране, в том числе и для нефти и нефтепродуктов.