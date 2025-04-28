Сеул осудил отправку северокорейских военных в Россию

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Отправка северокорейских военных в Россию противоречит международным нормам, заявили в МИД Южной Кореи, передает "Ренхап".

"В КНДР признали факт размещения военных и заявили, что это полностью соответствует международному законодательству. Таким образом они вновь насмехаются над международным сообществом. Мы решительно осуждаем эти действия", - заявил МИД.

В Сеуле призвали Россию и КНДР "незамедлительно прекратить незаконное военное сотрудничество".

Ранее ЦТАК сообщало, что лидер КНДР Ким Чен Ын назвал героями военных из КНДР, участвовавших в операции по освобождению Курской области от ВСУ. Решение о вступлении северокорейских военных в военную операцию принял Ким Чен Ын, поскольку ситуация соответствовала "приведению в действие статьи 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией".

26 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что вся Курская область освобождена от ВСУ, и отметил, что военнослужащие КНДР оказали значительную помощь в освобождении Курской области.

28 апреля Путин заявил, что в военных действиях против вторгшихся на территорию Курской области украинских военных принимали участие подразделения Корейской Народной Армии, поблагодарил их и выразил признательность Ким Чен Ыну.