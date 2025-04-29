США заявили о продвижении к торговым соглашениям с Индией, Южной Кореей и Японией

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в скором времени может быть достигнуто торговое соглашение с Индией, активно продвигаются переговоры с Южной Кореей и Японией.

"Я могу предположить, что мы сможем объявить о некоторых результатах в отношении Индии. Я также вижу очертания будущей сделки с Южной Кореей. Также у нас были субстантивные переговоры с Японией", - заявил он в ходе брифинга Белого дома во вторник.

Бессент отметил, что торговые партнеры из азиатских стран активнее всего пошли навстречу США в вопросе заключения торговых соглашений.



