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США заявили о продвижении к торговым соглашениям с Индией, Южной Кореей и Японией

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в скором времени может быть достигнуто торговое соглашение с Индией, активно продвигаются переговоры с Южной Кореей и Японией.

"Я могу предположить, что мы сможем объявить о некоторых результатах в отношении Индии. Я также вижу очертания будущей сделки с Южной Кореей. Также у нас были субстантивные переговоры с Японией", - заявил он в ходе брифинга Белого дома во вторник.

Бессент отметил, что торговые партнеры из азиатских стран активнее всего пошли навстречу США в вопросе заключения торговых соглашений.


США Япония Южная Корея Индия
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