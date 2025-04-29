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Уолтц предупредил, что Трамп не готов ждать соглашения России и Украины слишком долго

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Москве и Киеву следует как можно скорее добиться соглашения об украинском урегулировании, президент США Дональд Трамп не собирается мириться с чрезмерным затягиванием дипломатического процесса, предупредил советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц.

"Сейчас и Россия, и Украина должны двигаться быстро к соглашению прежде, чем президент Трамп потеряет терпение, - написал Уолтц в статье для журнала The National Interest, посвященной первым 100 дням президентства Трампа. - После долгих лет бессвязной стратегии администрации президента Джо Байдена только Трамп смог привести и Россию, и Украину за стол переговоров".

Советник заверил, что после "недель дипломатии" обе стороны поняли, какие шаги требуются для достижения мира.

Кроме того, Уолтц упомянул в статье контакты США и Ирана и назвал их "продуктивным ранним этапом дипломатических усилий". Советник подчеркнул, что Трамп никогда не позволит Тегерану получить ядерную бомбу, и что несмотря на диалог, президент не отказывается от каких-либо вариантов действий с целью не дать Ирану обладать ядерным оружием.

На прошлой неделе Трамп заявил, что определил для себя крайний срок для урегулирования украинского кризиса. "У меня есть мой собственный дедлайн", - сказал он, но не уточнил, о каких именно сроках идет речь. На следующий день он сказал, что никакого дедлайна у него нет, просто он хочет как можно скорее добиться урегулирования.

Как сообщила Financial Times со ссылкой на неназванных представителей властей европейских стран, в Европе обеспокоены возможностью отказа президента Трампа от дальнейшего участия в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта.

Дональд Трамп Иран США Украина Майк Уолтц
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