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В Европе опасаются, что Трамп может отказаться от переговоров по Украине

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Европе обеспокоены возможностью отказа президента США Дональда Трампа и дальше участвовать в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта, сообщает в понедельник газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванных представителей властей европейских стран.

"Европейские и украинские чиновники боятся, что Дональд Трамп - на грани выхода из мирных переговоров, и что он, вероятно, использует малейший успех в переговорах в качестве предлога для слов, будто его работа сделана; заявляют лица, знакомые с ходом дискуссий", - отмечает издание.

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"Трамп намеренно создаёт ситуацию, в которой у него появится повод уйти и оставить всё на усмотрение Европы", - передаёт издание слова одного из неназванных европейских чиновников.

По их словам, сложность ситуации вокруг Украины заставила Трампа пересмотреть свою позицию по достижению мирного соглашения.

Собеседник издания отметил, что некоторые европейские лидеры в настоящий момент переосмысляют свои усилия по урегулированию конфликта и собираются "делать правильные шаги, а не то, чего хочет Трамп".

По словам источников FT, неясно, прекратят ли США военную и разведывательную поддержку Украины в случае, если Вашингтон откажется от дипломатических усилий.

Ранее Трамп заявил, что определил для себя крайний срок для урегулирования украинского кризиса. "У меня есть мой собственный дедлайн", - сказал он, но не уточнил, о каких именно сроках идет речь.

США Дональд Трамп Украина Европа
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