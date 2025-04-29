Поиск

В США 62% населения всерьез верят в планы Трампа пытаться пойти на третий срок

В серьезность настроя Трампа взять под контроль Гренландию верят 68%, в планы сделать Канаду штатом - 53%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В США больше половины населения верят, что президент Дональд Трамп всерьёз настроен добиться перехода Канады и Гренландии под американский контроль, а также действительно собирается баллотироваться на третий президентский срок, пишет The Hill со ссылкой на опрос, проведенный Washington Post-ABC News Ipsos.

62% респондентов считают, что Трамп серьезно настроен на третий срок в Белом доме, несмотря на то, что это противоречит 22-й поправке к Конституции. Среди сторонников Республиканской партии, так думают менее 40%.

В конце марта Трамп говорил, что еще "слишком рано думать" о переизбрании на третий срок и он слишком занят текущими делами, но "многие люди хотят", чтобы он это сделал. 28 апреля в интервью The Atlantic он сказал, что сейчас не планирует попытку пойти на третий срок и думает, что это будет очень трудной задачей, но это было бы "большой встряской".

68% респондентов считают, что Трамп серьезно настроен на то, чтобы взять под контроль Гренландию, 53% воспринимают всерьез его заявления о присоединения Канады в качестве еще одного штата.

Опрос проводили с 18 по 22 апреля среди 2464 взрослых жителей США с помощью панели, основанной на вероятностной выборке.

Дональд Трамп США Республиканская партия Гренландия Канада
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Стармер, Макрон, Мерц, Туск не собираются ехать в Киев на 9 мая

Лукашенко призвал сделать связи Белоруссии и России "теснее, чем в унитарном государстве"

Brent подешевела до $64,31 за баррель

Трамп заявил, что без его поддержки Украина не выживет

Трамп заявил, что без его поддержки Украина не выживет

США заявили о продвижении к торговым соглашениям с Индией, Южной Кореей и Японией

В Джамму и Кашмире из соображений безопасности закрыли десятки туристических объектов

В Джамму и Кашмире из соображений безопасности закрыли десятки туристических объектов

Индийские военные сообщили о ночных перестрелках на границе с Пакистаном

Brent подешевела до $64,61 за баррель

Турецкие врачи оценивают состояние туристов из РФ, попавших в ДТП в Анталье

В ДТП в Турции пострадали 18 российских туристов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6283 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне123 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });