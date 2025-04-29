В США 62% населения всерьез верят в планы Трампа пытаться пойти на третий срок

В серьезность настроя Трампа взять под контроль Гренландию верят 68%, в планы сделать Канаду штатом - 53%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В США больше половины населения верят, что президент Дональд Трамп всерьёз настроен добиться перехода Канады и Гренландии под американский контроль, а также действительно собирается баллотироваться на третий президентский срок, пишет The Hill со ссылкой на опрос, проведенный Washington Post-ABC News Ipsos.

62% респондентов считают, что Трамп серьезно настроен на третий срок в Белом доме, несмотря на то, что это противоречит 22-й поправке к Конституции. Среди сторонников Республиканской партии, так думают менее 40%.

В конце марта Трамп говорил, что еще "слишком рано думать" о переизбрании на третий срок и он слишком занят текущими делами, но "многие люди хотят", чтобы он это сделал. 28 апреля в интервью The Atlantic он сказал, что сейчас не планирует попытку пойти на третий срок и думает, что это будет очень трудной задачей, но это было бы "большой встряской".

68% респондентов считают, что Трамп серьезно настроен на то, чтобы взять под контроль Гренландию, 53% воспринимают всерьез его заявления о присоединения Канады в качестве еще одного штата.

Опрос проводили с 18 по 22 апреля среди 2464 взрослых жителей США с помощью панели, основанной на вероятностной выборке.