В Турции двум попавшим в ДТП россиянам могут потребоваться операции

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В больницах Антальи остаются 17 российских туристов из числа пострадавших утром 29 апреля в ДТП с микроавтобусом по дороге из аэропорта, двоим из них может потребоваться хирургическое вмешательство, сообщает Генконсульство России в Анталье.

"По информации турецкой стороны, 29 апреля около 8:00 в районе Манавгата (провинция Анталья) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего группу из аэропорта Антальи из 25 туристов. Сейчас в больницах остаются 17 россиян. Им оказывается медицинская помощь. Двоим из пострадавших может потребоваться хирургическое вмешательство", - говорится в сообщении.

"Генконсульство России в Анталье поддерживает постоянный контакт с турецкими компетентными службами, представителями туроператора и страховой компании по данному инциденту", - заверили в дипмиссии.

Ранее в пресс-службе туроператора Anex "Интерфаксу" сообщили, что в автобусе находились его туристы, прилетевшие на отдых. Они направлялись на автобусе из аэропорта в свои отели. После того, как автобус перевернулся, все они были направлены в больницы Манавгата. Сообщалось, что пострадал и водитель автобуса.