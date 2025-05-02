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Баку нацелен на развитие энергетического партнёрства с Дамаском и Багдадом

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Министры энергетики Азербайджана и Сирии Пярвиз Шахбазов и Мухаммед Аль-Башир в пятницу провели встречу в Турции.

Как сообщает пресс-служба министерства энергетики Азербайджана, встреча состоялась в Стамбуле на полях саммита по природным ресурсам.

"В ходе встречи Шахбазова с Аль-Баширом были обсуждены возможности развития сотрудничества между Азербайджаном и Сирией в энергетической сфере",- говорится в информации. Других подробностей Минэнерго Азербайджана не приводит.

Кроме того, министр Шахбазов встретился с заместителем премьер-министра и министром нефти Ирака Хаяном Абдул-Гани Аль-Савадом.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о текущей ситуации на нефтяном рынке в рамках формата "ОПЕК+". Стороны указали на необходимость подписания Меморандума о взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджана и Ираком о сотрудничестве в нефтяной и газовой сферах. Также были рассмотрены приоритетные проекты для развития двустороннего энергетического сотрудничества", - говорится в информации.

Ранее ближневосточное издание Middle East со ссылкой на источники сообщило, что президент Сирии Ахмед аш-Шараа и президент Азербайджана Ильхам Алиев на первой двусторонней встрече на полях дипломатического форума в Анталье обсудили возможное участие Баку в восстановлении энергетического сектора Сирии.

Издание отмечало, что новое сирийское правительство заинтересовано в участии Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР/SOCAR) в восстановлении нефтегазового сектора страны и в привлечении ГНКАР к разработке нефтяных и газовых месторождений на северо-востоке Сирии - территории, которая в значительной степени контролируется вооруженной группировкой Сирийских демократических сил (SDF), поддерживаемой США.

Азербайджан Сирия Турция Дамаск Пярвиз Шахбазов Мухаммед Аль-Башир
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