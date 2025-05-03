Госдеп одобрил контракт на обслуживание поставленных Украине F-16

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Госдепартамент США одобрил контракт на предоставление Украине услуг по обслуживанию поставленных Киеву истребителей F-16 на сумму $310,5 млн, сообщило агентство оборонного сотрудничества американского Минобороны.

Госдепартамент одобрил "возможную продажу правительству Украины услуг по обучению и поддержке F-16, а также сопутствующего оборудования примерной стоимостью $310,5 млн", - говорится в сообщении.

Контракт предусматривает обучение персонала обслуживанию техники, предоставление программного обеспечения, соответствующей документации, логистических услуг.

В сообщении подчеркивается, что это "будет способствовать достижению внешнеполитических целей и задач национальной безопасности США путем повышения безопасности страны-партнера", и что эти услуги "не изменят военного баланса в регионе".

Ранее СМИ сообщали, что в целом Запад обещал поставить Украине около 85 F-16, в том числе 24 из Нидерландов, 19 из Дании, 12 из Норвегии и 30 из Бельгии. Однако часть этих самолетов не будет отправлена на Украину, а используется для подготовки украинских пилотов в других странах.