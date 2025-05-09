Трамп не планирует встречу с Путиным во время визита на Ближний Восток

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во время майской поездки на Ближний Восток не планирует встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, заявила в пятницу представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Этого не произойдет", - ответила Левитт на вопрос о том, есть ли вероятность встречи Трампа и Путина во время визита американского лидера на Ближний Восток.

Ранее Белый дом сообщал, что президент посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ с 13 по 16 мая.