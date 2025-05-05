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Израиль намерен расширить наземную операцию в секторе Газе после визита Трампа

Израиль намерен расширить наземную операцию в секторе Газе после визита Трампа
Фото: Mahmoud Issa/Anadolu via Getty Images

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Израильский кабинет безопасности единогласно одобрил план расширения военного наступления в секторе Газа, сообщила The Times of Israel со ссылкой на правительственный источник.

"Ожидается, что этот план будет реализован после визита президента США Дональда Трампа в регион на следующей неделе, а до тех пор будут предприниматься усилия по достижению соглашения с ХАМАС о прекращении огня и заложникам", - говорится в публикации.

Кроме того, по словам чиновника, кабинет безопасности одобрил план по возобновлению поставок гуманитарной помощи в Газу "с использованием нового механизма".

В субботу портал Axios сообщил, что США и Израиль близки к соглашению о возобновлении доставки гуманитарной помощи палестинцам в Газе. "Новый механизм доставки помощи будет гарантировать, что она не будет перенаправлена, разграблена или использована не по назначению террористическими группами, такими как ХАМАС", - заявил один из источников портала.

Израиль сектор Газа операция США Дональд Трамп
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