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Трамп заявил, что в выходные активно обсуждал вопросы России и Украины

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам президентского пула, что в минувшие выходные провел ряд бесед, касающихся России и Украины.

"У нас было несколько полезных, очень хороших бесед о России и Украине", - сказал он, не уточнив, с кем.

Американский президент добавил, что "там много ненависти между двумя сторонами, огромная ненависть".

Ранее в интервью NBC News Трамп заявил, что ему, возможно, удалось продвинуться в решении украинской проблемы.

"Надеюсь, что это так. Я считаю, что мы ближе к соглашению с одной из сторон, а с другой ситуация, возможно, посложнее. Предпочитаю не уточнять, о каких сторонах идет речь", - сказал он в интервью NBC News.

При этом Трамп вновь заявил, что может прекратить посреднические усилия, если сочтет их бессмысленными. "Настанет время, когда я скажу им: продолжайте. Продолжайте вести себя глупо", - отметил президент США.

Он не стал называть конкретный дедлайн. "Иногда мы близко подступаем к этому моменту (к выходу США из переговоров - ИФ), но затем происходит что-то позитивное", - констатировал Трамп.

США Дональд Трамп Россия Украина
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