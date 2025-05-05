В ЕС встревожены планами Израиля занять весь сектор Газа

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Намерение Израиля развернуть свои вооруженные силы по всему сектору Газа вызывает обеспокоенность Евросоюза, заявил на брифинге Ануар аль-Ануни, официальный пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Европейский союз обеспокоен планируемым расширением операции израильских сил в Газе, которое повлечет новые жертвы и страдания палестинского населения. Мы призываем Израиль проявлять наибольшую сдержанность", - сказал аль-Ануни.

Он сослался на слова Каллас о том, что только переговорный путь послужит решением кризиса, и подчеркнул важность прекращения огня, которое поможет освободить заложников ХАМАС и прийти к постоянному прекращению боевых действий.

"Необходимо немедленно возобновить доступ к гуманитарной помощи и обеспечить ее распределение, а также электроснабжение Газы. Ситуация достигла критического уровня", - продолжил аль-Ануни.

Он добавил, что "Евросоюз также настоятельно призывает Израиль снять блокаду Газы, чтобы позволить приступить к поставкам гуманитарной помощи в широких масштабах по всей территории сектора".

Аль-Ануни подчеркнул важность того, чтобы в регионе прекратилось насилие и был положен конец страданиям палестинского и израильского народов.

Представители руководства Израиля ранее сообщили АР, что новые планы военной операции в секторе Газа, одобренные израильским кабинетом безопасности, предусматривают взятие под контроль военными всего сектора Газа и удержание этих территорий.

Планируется, что ЦАХАЛ будет наносить мощные удары по группировке ХАМАС и мешать ей участвовать в распределении гуманитарной помощи в секторе Газа. Собеседники агентства отметили, что цель плана - добиться военной победы над ХАМАС и освободить остающихся в Газе заложников.