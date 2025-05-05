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Президент США считает, что "многие люди" знают, кто взорвал "Северный поток"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что он мог бы довольно легко узнать, кто взорвал газопровод "Северный поток".

"Возможно, если бы я задал этот вопрос определенным людям, я бы мог дать вам ответ, не тратя много денег на расследование", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста, не рассматривает ли он возможность официального расследования данного происшествия.

"Я думаю, что многие люди знают, кто взорвал его", - добавил он.

Один из журналистов напомнил, Трампу, что ранее некоторые американские политики утверждали, что газопровод могла подорвать сама Россия. "Подумать только! Они утверждали, что это сделала сама Россия", - отреагировал на это президент США.

"Изначально я был тем, кто остановил этот газопровод. Я бы не позволил, чтобы строительство завершилось. А Байден - позволил", - добавил Трамп.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии.

Власти Германии остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.

Обе нитки магистрали были заполнены газом и подготовлены к работе. Одна из ниток магистрали получила повреждения в результате мощных взрывов в сентябре 2022 года.


Дональд Трамп США Северный поток
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