В Израиле заявили о полной остановке работы аэропорта Саны после авиаударов

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Авиаудары Армии обороны Израиля по инфраструктуре хуситов в аэропорту йеменской столицы Саны привели к полному прекращению работы воздушной гавани, сообщает телеграм-канал ЦАХАЛа.

"Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары и ликвидировали террористическую инфраструктуру хуситов в главном аэропорту Саны, полностью прекратив его работу. Удар стал ответом на атаку террористического режима хуситов по аэропорту имени Бен-Гуриона", - говорится в сообщении.

ВВС Израиля нанесли удары по взлетно-посадочным полосам, воздушным судам и объектам инфраструктуры. Аэропорт Саны военные назвали "центральным узлом для трансфера вооружения и оперативников" йеменских мятежников.

ЦАХАЛ также нанес удары по нескольким электростанциям в районе Саны и по бетонному заводу "Аль-Имран".

Ранее ЦАХАЛ обнародовал призыв ко всем, кто находится в районе аэропорта столицы Йемена, срочно покинуть эту зону. The Jerusalem Post поясняет, что это первое предупреждение со стороны израильских военных. Перед предыдущими шестью ударами по целям в Йемене ЦАХАЛ подобных объявлений не делал.

4 мая баллистическая ракета взорвалась на территории аэропорта имени Бен-Гуриона в Израиле, были ранены три человека.

5 мая два десятка истребителей ВВС Израиля при поддержке самолетов-разведчиков и самолетов-заправщиков нанесли удары по йеменскому порту Ходейда и по цементному заводу возле города Баджиль на западе Йемена.