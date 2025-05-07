Ушаков сообщил, что пока нет договоренности о новом контакте с Уиткоффом

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Пока не было достигнуто договоренности о новом контакте со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Пока договоренности насчет нового контакта с ним не было достигнуто", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса".

При этом он дал понять, что темп российско-американских переговоров не снижался.

"Нет, нельзя", - ответил Ушаков на вопрос, можно ли считать, что снизился темп российско-американских переговоров.

25 апреля президент РФ Владимир Путин провел с Уиткоффом трехчасовую беседу. Это была уже их четвертая встреча, предыдущая состоялась 11 апреля в Петербурге.