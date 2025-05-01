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В Белом доме недовольны самостоятельностью спецпосланника Уиткоффа на переговорах с РФ

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф самостоятельно, без советников и экспертов, которые обычно сопровождают американских чиновников, ведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, что вызывает недовольство у американской администрации, сообщает The New York Post со ссылкой на источники в Белом доме.

"Уиткофф, который де-факто стал личным послом Трампа при президенте Владимире Путине, в дополнение к работе на Ближнем Востоке, самостоятельно принимает участие во встречах на высоком уровне", - говорится в публикации.

Как пишет издание, ссылаясь на "многочисленные источники", Уиткофф на переговорах "в нарушение давних дипломатических процедур даже прибегает к помощи кремлевских переводчиков". Все это "огорчает", посетовали собеседники The New York Post.

Газета напоминает, что в середине марта должность еще одного спецпосланника Кита Келлога была изменена со "специального посланника по Украине и России" на "специального посланника по Украине", а Уиткофф был уполномочен вести переговоры об украинском урегулировании с Москвой, но не с Киевом.

"Но наличие отдельных переговорщиков для каждой стороны оказалось сложной задачей", - пишет The New York Post.

По мнению собеседников газеты, проблема в том, что "Уиткофф, который ближе к Трампу, передает ему точку зрения Кремля, но имеет гораздо более ограниченный доступ к взглядам Киева".

Издание приводит мнение бывшего посла США в России Майкла Макфола, который написал в соцсети Х: "Если Трамп, наконец, серьезно отнесется к посредничеству в прекращении войны на Украине, он назначит одного человека для переговоров с обеими сторонами (...) и предпочтительно кого-то с некоторым опытом в дипломатии".

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