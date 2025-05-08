Израиль и Турция проведут в Баку переговоры по Сирии

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Представители Израиля и Турции проведут в четверг в Баку встречу, на которой обсудят ситуацию в Сирии, сообщают ближневосточные СМИ.

"Встреча организована при посредничестве Азербайджана и направлена на снижение напряженности между Израилем и Турцией по сирийскому вопросу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что израильская сторона намерена акцентировать внимание на двух ключевых требованиях в сфере безопасности: исключение присутствия враждебных вооруженных формирований вблизи своих границ, а также недопущение размещения в Сирии стратегических видов вооружений, способных угрожать национальной безопасности Израиля.