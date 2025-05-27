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Израиль и Сирия провели несколько раундов прямых переговоров

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Израиль и новые власти Сирии за последние недели организовали несколько раундов непубличных прямых переговоров с целью нормализовать ситуацию между странами, пишет Financial Times со ссылкой на неназванных западных дипломатов и сирийского чиновника.

"Это только начало. Переговоры были в основном нацелены на то, чтобы предотвратить вспышки насилия и вынудить Израиль уйти из занятых им пограничных районов Сирии", - заявил один из собеседников газеты.

Как уточнили дипломаты из западных и арабских стран, ранее Израиль и Сирия уже вели непрямые переговоры, посредником в которых выступали ОАЭ. Сирийскую делегацию, отправившуюся для начала диалога в ОАЭ, возглавил губернатор южной провинции Эль-Кунейтра Ахмед аль-Далати, который ранее занимал крупный пост в рядах сирийской оппозиции, располагал доверием президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и главы сирийского МИД Асаада Аш-Шибани.

По словам одного источника, минимум один раунд переговоров проходил в провинции Эль-Кунейтра, куда ранее вошли израильские войска.

Источники также утверждали, что Израиль пытался убедить США не отменять санкции против Сирии с целью сохранить этот рычаг давления на сирийское руководство.

Западный дипломат сказал газете, что, однако, встреча американского президента Дональда Трампа и аш-Шараа ранее в мае продемонстрировала намерения США в отношении Сирии и побуждала Израиль скорее начать действовать в том же духе.

В МИД Сирии и МИД Израиля не ответили на просьбу издания о комментарии. В офисе премьера Израиля Биньямина Нетаньяху отказались давать комментарии FT.

14 мая пресс-служба Белого дома сообщала, что Трамп на встрече в Саудовской Аравии с аш-Шараа призвал его заключить соглашение о нормализации отношений с Израилем, выслать из Сирии иностранцев-террористов и не допустить возрождения ИГ (террористическая группировка, запрещена в России). Встреча была организована наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Кроме того, в дистанционном формате к встрече присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Израиль Сирия США Реджеп Тайип Эрдоган Турция Ахмед аш-Шараа Биньямин Нетаньяху
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