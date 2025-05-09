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Лукашенко заявил о намерении укреплять оборону в свете милитаризации рубежей НАТО

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на параде в Минске по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной пообещал укреплять обороноспособность страны на фоне милитаризации Польши и Прибалтики.

"Наши герои выстояли и победили. Они преподали Европе урок, который, как нам казалось, будет усвоен. Но на самом деле западные элиты необучаемы. Евросоюз, создаваемый как политическое и экономическое объединение, фактически трансформировался в тоталитарный военно-политический блок откровенно реваншистских настроений", - цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Брюссель, по его словам, планомерно превращает территорию Польши и прибалтийских стран в районы для атаки на восточных рубежах НАТО. В год 80-летия Великой Победы Евросоюз намерен поднять объемы военных ассигнований до уровня выше 3% от ВВП. Варшава и Вильнюс намерены поставить на границе с Беларусью и Россией минно-взрывные заграждения.

Лукашенко заявил, что Белоруссия привержена миру, но будет делать все для укрепления обороноспособности.

"Не стоит превратно понимать мирную риторику Беларуси. Да, мы призываем к миру. Да, мы всем сердцем хотим остановить все войны и конфликты на планете. Но мы делали и будем делать все необходимое и даже больше для укрепления оборонного потенциала страны", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко Белоруссия НАТО
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