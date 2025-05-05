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"Альтернатива для Германии" подала иск против признания партии экстремистской

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - "Альтернатива для Германии" (АдГ) подала утром в понедельник в срочном порядке апелляцию в административный суд Кёльна в связи с признанием партии властями ФРГ экстремистской, заявил представитель АдГ газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Деятельность АдГ не противоречит Конституции, партия не ведёт ксенофобскую или антиисламскую агитацию", - сказал адвокат партии Кристиан Конрад.

Кроме того, адвокат считает незаконными обстоятельства принятия решения, так как конфиденциальная информация, связанная с принятием решением об экстремистском характере партии, попала в распоряжение СМИ.

В минувшую пятницу Федеральное ведомство по охране конституции Германии признало АдГ правоэкстремистской организацией. Однако глава МВД ФРГ Нэнси Фрезер отмечала, что окончательное решение о судьбе партии вынесут судебные власти Германии.

Накануне АдГ предупредила Федеральное ведомство по охране конституции Германии о том, что ему необходимо публично отказаться от отнесения партии к правоэкстремистским политическим силам, и сделать этот до утра понедельника. В противном в АдГ пообещали обратиться в суд.

Альтернатива для Германии Германия
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