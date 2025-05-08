Трамп поздравил кардинала Роберта Фрэнсиса Прево с избранием папой римским

Президент желает встретиться с понтификом

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг поздравил американского кардинала Роберта Фрэнсиса Прево с избранием папой римским.

"Мои поздравления в адрес кардинала Роберта Фрэнсиса Прево, которого только что назвали папой римским. Это такая честь узнать, что впервые папой римским стал американец. Какое волнение, какая великая честь для нашей страны", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Я с нетерпением жду встречи с Львом XIV. Это будет момент, наполненный особым смыслом!" - добавил президент.

Ранее в четверг новым главой Католической церкви стал кардинал Прево, он примет имя Лев XIV.

Конклав начался вечером 7 мая и продлился чуть более одного дня.