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Трамп поздравил кардинала Роберта Фрэнсиса Прево с избранием папой римским

Президент желает встретиться с понтификом

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг поздравил американского кардинала Роберта Фрэнсиса Прево с избранием папой римским.

"Мои поздравления в адрес кардинала Роберта Фрэнсиса Прево, которого только что назвали папой римским. Это такая честь узнать, что впервые папой римским стал американец. Какое волнение, какая великая честь для нашей страны", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Я с нетерпением жду встречи с Львом XIV. Это будет момент, наполненный особым смыслом!" - добавил президент.

Ранее в четверг новым главой Католической церкви стал кардинал Прево, он примет имя Лев XIV.

Конклав начался вечером 7 мая и продлился чуть более одного дня.

Дональд Трамп США Роберт Фрэнсис Прево
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