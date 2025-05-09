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Премьер Дании заявил о недопустимости шпионажа США в Гренландии

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Премьер Дании Метте Фредериксен после появления в американских СМИ сообщений о наращивании разведывательной активности США в отношении Гренландии заявила, что союзные государства не должны вести шпионаж друг против друга.

"Вы не имеете права шпионить за союзником", - заявила она агентству Associated Press (AP).

Накануне в МИД Дании вызвали и. о. посла США в Копенгагене Дженнифер Холл Годфри, она встретилась с высокопоставленным датским дипломатом Йеппе Транхольм-Миккельсеном. Других подробностей в датском внешнеполитическом ведомстве не предоставили. В посольстве США отказались от комментариев.

AP напоминает, что ранее в The Wall Street Journal (WSJ) появилась информация, что несколько подчиненных директора Национальной разведки Тулси Габбард приказали разведслужбам активизировать сбор данных о движении за независимость в Гренландии - самоуправляемой территории Дании, и о перспективах добычи ресурсов на острове.

В свою очередь в офисе Габбард подвергли критике материалы WSJ.

"WSJ должно быть стыдно за помощь силам теневого правительства, которое пытается нанести урон президенту за счет политизации и раскрытия засекреченной информации. Они нарушают закон, подрывают безопасность и демократию нашей нации. Тех, кто допустил утечку засекреченной информации, найдут, и с них спросят по всей строгости закона", - говорилось в заявлении офиса Габбард.

Президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу в этом году заявил, что не намерен отказываться от территориальных притязаний на Гренландию. Он отметил, что США будут согласны принять остров в свой состав, если его народ изъявит такое желание.

Вместе с тем Трамп заявлял, что не намерен отказываться от варианта силового захвата острова.

Дания США
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