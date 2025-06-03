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США включат Гренландию в зону ответственности Северного командования ВС

США включат Гренландию в зону ответственности Северного командования ВС
Фото: Steffen Trumpf/picture alliance via Getty Images

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Пентагон собирается включить Гренландию в зону ответственности Северного командования Вооруженных сил, которое занимается обеспечением обороны Северной Америки, сообщает Politico со ссылкой чиновника Минобороны США и еще два источника, информированных о планах ведомства.

Сейчас Гренландия находится в ведении Европейского командования ВС США. Перевод может состояться уже на этой неделе, говорят собеседники издания.

Politico отмечает, что речь идет о "символическом жесте", который позволит сильнее привязать Гренландию - самоуправляемую территорию Дании - к США. Вместе с тем, после такого шага американское командование может расширить охват американской программы создания противоракетной обороны "Золотой купол" (Golden Dome), чтобы она покрывала и Гренландию.

"С точки зрения географии это имеет смысл. С политической точки зрения это, безусловно, обеспокоит Европу", - заявил один из собеседников издания.

Другой источник сказал, что Вашингтон не стал ставить в известность о своих планах правительство Дании.

Тема Гренландии является лишь одним из пунктов при пересмотре зон ответственности региональных командований ВС США, который инициировал Пентагон.

Президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу в этом году заявил, что не намерен отказываться от территориальных притязаний на Гренландию. Он отметил, что США будут согласны принять остров в свой состав, если его народ изъявит такое желание. Трамп говорил, что не намерен отказываться от варианта силового захвата острова.

В Гренландии уже есть космическая база США "Питуффик".

Гренландия Дональд Трамп Пентагон США Дания
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