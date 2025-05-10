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Вице-премьер Пакистана назвал операцию против Индии оборонительной мерой

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Первый заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил, что начатая пакистанскими военными масштабная операция против Индии является вынужденной оборонительной мерой.

"В интервью Geo News Дар подчеркнул, что Пакистан не может позволить себе рисковать и что недавний военный ответ был чисто оборонительной мерой", - говорится в сообщении телеканала.

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"Теперь мир должен сыграть свою роль в том, чтобы заставить Индию осознать серьезность своих ошибок", - сказал Дар, осудив действия Индии за последние 48 часов.

Geо News продолжает сообщать о ходе пакистанской операции. Телеканал, ссылаясь на источники в службе безопасности и армии утверждает, что пакистанские ВВС смогли нейтрализовать работу индийского военного спутника, были уничтожены индийские аэродромы Адампур, который использовался для нанесения ракетных ударов, и Сирса - ключевой учебный центр индийской военной разведки в городе Раджури.

В рамках масштабной кибератаки были взломаны сайты правящей партии Бхаратия Джаната, Агентства по расследованию преступлений, компании Mahanagar Telecommunication Corporation Limited (MTCL), обеспечивающей телекоммуникационную и мобильную связь, и компании Bharat Earth Movers Limited (BEML) - главного поставщика военной техники для вооруженных сил Индии.

Кроме того, был взломан сайт Всеиндийской ассоциации технического персонала военно-морских сил, как сообщается, хакеры удалили все его содержимое.

Хроника 22 апреля – 10 мая 2025 годаКонфликт Индии и Пакистана
Пакистан Индия Исхак Дар Бхаратия Джаната
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