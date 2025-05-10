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Президент РФ заявил об усугублении гуманитарной катастрофы в Газе

Президент РФ заявил об усугублении гуманитарной катастрофы в Газе
Очередь за едой в секторе Газа
Фото: Hassan Jedi/Anadolu via Getty Images

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Гуманитарная катастрофа в Палестине усугубляется, особенно решениями о запрете на гуманитарную поддержку, на снабжение сектора Газа товарами первой необходимости и электроэнергией, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия неизменно выступает за обеспечение гуманитарного доступа и возобновление мирного процесса ближневосточного урегулирования. К сожалению, ситуация только усугубляется", - сказал Путин на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Путин назвал происходящее в секторе Газа гуманитарной катастрофой. По его словам, ситуация усугубляется "решениями о запрете даже на гуманитарную поддержку, на снабжение сектора Газа товарами первой необходимости и электроэнергией, что особенно вызывает озабоченность".

"К сожалению, достигнутое в начале года соглашение о перемирии в секторе Газа было сорвано, и обстановка продолжает деградировать", - сказал глава государства и добавил, что обсудит с Аббасом все эти вопросы, а также что Россия могла бы сделать дополнительно для деэскалации напряжённости.

Путин отметил, что Россия старается регулярно оказывать помощь. Так, за прошлый год было передано более 800 тонн грузов, включая продукты питания, медикаменты, продукты первой необходимости.

Он подчеркнул, что РФ всегда была убеждена, что достижение устойчивого мира в регионе возможно только на общепризнанной международной правовой базе, предполагающей создание двух государств для двух народов.

Владимир Путин
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