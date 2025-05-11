Папа римский Лев XIV призвал добиться справедливого и прочного мира на Украине

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Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Папа римский Лев XIV в своей первой воскресной проповеди заявил, что Украина нуждается в честном и устойчивом мирном соглашении.

"Давайте позволим сделать все возможное ради достижения как можно скорее подлинного, справедливого и длительного мира", - приводит Associated Press слова понтифика.

Он отметил, что мир переживает значительное количество вооруженных конфликтов, и назвал такую ситуацию "Третьей мировой войной по частям".

Лев XIV призвал незамедлительно добиться прекращения огня в секторе Газа и обеспечить поставки гумпомощи населению анклава.

Он приветствовал соглашение о перемирии Индии и Пакистана.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с предложением возобновить с 15 мая в Стамбуле прямые переговоры с Украиной.