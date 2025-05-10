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Индийские средства ПВО сбивают пакистанские дроны после объявления о перемирии

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Спустя несколько часов после объявления перемирия индийские средства ПВО зафиксировали в индийском воздушном пространстве пакистанские беспилотники, сообщает в субботу Times of India.

По данным издания, взрывы и сирены воздушной тревоги были слышны в городе Сринагар и других частях региона Джамму и Кашмир.

В нескольких районах Джамму и Кашмира, а также штатов Пенджаб и Раджастхан власти отключили электричество в качестве мер предосторожности.

Ранее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан согласились на перемирие. В свою очередь, глава МИД Пакистана Исхак Дар подтвердил, что Дели и Исламабад согласились прекратить боевые действия.

Позже сообщалось, что индийская сторона, несмотря на перемирие с Исламабадом, пока не возвращается к выполнению договора о водах Инда, регулирующего использование сторонами воды из нескольких рек.

Договор, заключенный в 1960 году, регулирует использование обеими странами воды из Инда и ряда других рек, истоки которых находятся в Индии. В ходе начавшегося в апреле 2025 года нового витка напряженности между странами Индия приостановила выполнение договора и перекрыла шлюзы на плотинах некоторых рек. В Исламабаде опасаются, что такие действия могут вызвать засуху на пакистанской территории.

Хроника 22 апреля – 10 мая 2025 годаКонфликт Индии и Пакистана
Индия Пакистан
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