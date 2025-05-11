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МИД Пакистана заявил о готовности соблюдать соглашение о прекращении огня

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Пакистан будет соблюдать условия заключенного с Индией перемирия и проявлять сдержанность в отношении действий индийской стороны, сообщает Geo TV со ссылкой на пакистанский МИД.

"Пакистан заявил утром в воскресенье, что он по-прежнему привержен добросовестному соблюдению соглашения о прекращении огня, о котором он договорился с Индией", - говорится в сообщении.

При этом МИД Пакистана подчеркнул, что что его вооруженные силы "реагируют на ситуацию ответственно и сдержанно".

Телеканал отмечает, что заявление последовало за обвинениями со стороны Дели в нарушении Исламабадом условий перемирия.

Как сообщалось, накануне замглавы индийского МИД Викрам Мисри заявил, что Пакистан на протяжении нескольких часов нарушает перемирие, в Индии принимают ответные меры.

В заявлении МИД Пакистана подчеркивается: "Мы считаем, что любые проблемы, связанные с соблюдением режима прекращения огня, должны решаться посредством общения на соответствующих уровнях. Наземные войска также должны проявлять сдержанность".

Ранее о достигнутом между Индией и Пакистаном соглашении о прекращении огня сообщил президент США Дональд Трамп.

"После долгих ночных переговоров при посредничестве США, рад сообщить, что Индия и Пакистан согласились на немедленное и полное перемирие", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что обе стороны конфликта "проявили здравый смысл и интеллект".

1гк бм

Пакистан Индия прекращение огня
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