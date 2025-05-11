Трамп заявил, что Украине нужно согласиться на переговоры с РФ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Киеву следует немедленно согласиться на переговоры с РФ в Турции, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

"Президент Путин не хочет соглашения о перемирии с Украиной. Вместо этого он предлагает встречу в четверг в Турции, чтобы обсудить возможность завершения кровопролития. Украине нужно немедленно согласиться на эту встречу", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По мнению Трампа, такие переговоры "по крайней мере, позволят определить, возможна ли сделка".

"Если же она невозможна, европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела, и будут действовать в зависимости от ситуации", - добавил Трамп.

В то же время Трамп выразил неуверенность в том, что Киеву удастся заключить сделку с Москвой.

"Я начинаю сомневаться в том, что Украина заключит сделку с Путиным, который занят празднованием победы во Второй мировой войне - победы, которая была бы невозможна без США", - написал американский лидер.

"Проведите встречу сейчас же!" - подытожил Трамп.

Ранее президент РФ выступил с предложением возобновить с 15 мая в Стамбуле прямые переговоры с Украиной. "Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны", - заявил президент РФ журналистам в Кремле.