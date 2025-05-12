Глава США пообещал снизить цены на отпускаемые по рецепту лекарства на 30-80%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил, что подпишет указ, направленный на снижение стоимости отпускаемых по рецепту лекарств в США.

"Я рад объявить, что завтра в 09:00 утра в Белом доме я подпишу один из самых важных исполнительных указов в истории нашей страны. Цены на отпускаемые по рецепту лекарства и другие лекарственные препараты будут снижены почти сразу же на 30-80% ", - написал Трамп в своей соцсети.

По словам президента США, благодаря его указу, США "будут платить ту же цену, что и страна, которая платит самую низкую цену в мире".

"К нашей стране, наконец, будут относиться справедливо, а расходы наших граждан на здравоохранение сократятся в разы", - отметил Трамп.