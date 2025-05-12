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Демократы требуют расследовать законность возможного получения Трампом самолета от Катара

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Член палаты представителей демократ Ричи Торрес добивается расследования сообщений о том, что администрация Трампа планирует получить в качестве подарка от королевской семьи Катара Boeing-747-8 для использования в качестве президентского самолета (Air Force One), сообщил Axios.

"Воздушный дворец, стоимость которого оценивается в $400 млн, станет самым ценным подарком, когда-либо преподносившимся президенту иностранным правительством", - заявил Торрес и потребовал срочного консультативного заключения о том, не нарушает ли такой подарок федеральные правила этики или положение о вознаграждении, закрепленное в Конституции США.

Портал пишет, что накануне Национальный комитет Демократической партии опубликовал пресс-релиз, в котором назвал это событие "очередным мошенничеством Трампа".

О подарке катарские власти могут сообщить во время визита Трампа в Доху в рамках ближневосточного турне президента, которое запланировано на 13-16 мая, сообщает CNN.

Официальный представитель Катара заявил, что технически самолет передается в дар Пентагону от министерства обороны Катара.

Затем Пентагон переоборудует самолет для использования президентом с учетом требований безопасности и модификаций.

После того, как Трамп покинет пост главы государства, лайнер планируется передать в дар президентской библиотеке Трампа, чтобы он мог продолжать им пользоваться.

Замена самолета Air Force One уже давно является приоритетом для Трампа. Компания Boeing работает над переоборудованием двух самолетов 747 в самолеты следующего поколения Air Force One, но этот процесс затянулся. Их поставка планировалась к 2022 году, но теперь ожидается не раньше 2027 года.

Два используемых в настоящее время президентских самолета находятся в эксплуатации почти 35 лет, начиная с правления президента Джорджа Буша-старшего, сообщает CNN.

Катар Boeing США Ричи Торрес Дональд Трамп
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